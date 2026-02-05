A Shell zsoldosa a Tisza fő embere, aki abban érdekelt, hogy eltöröljék Magyarországon a rezsistopot

Ha valakit nem akar az emberek többsége vezető szerepben látni, az a Tisza új energetikai szakembere, Kapitány István. Ő ugyanis tipikusan az, akit kizárólag az érdekel, hogy a nagy globális cégeknek jó legyen, és ezért mindent feláldozna. Akár a magyar emberek jólétét is – írja a Ripost.

Kapitány István pontosan tudja, hogy mit akar Fotó: Soós Lajos/MTI

Kapitány István vagyok, és ha vicces akarok lenni, a magyar Jockey Ewing

– így mutatkozott be videójában a Tisza új szakértője. Persze az emberek már ebből is rájöhettek, hogy Kapitány nem az ő érdekeit fogja képviselni. Ahogy az ikonikus sorozat olajmágnását sem érdekelte más, csak az, hogy elérje a saját céljait. Ezért bármire képes volt, még a legaljasabb eszközöket is bevetette.

Hogy Kapitány István mennyire kártékony a magyar emberekre, jól jelzi eddigi pályafutása.

Ő nyitotta Oroszországban az első Shell-benzinkutat és saját bevallása szerint karrierjét annak köszönheti, hogy hazudott a munkahelyén.

Hogy Kapitány milyen fontos szerepet fog betölteni, azt Magyar Péter szavai mutatják meg a legjobban: „íme az év első nagy igazolása” – mondta néhány hete. Vagyis leegyszerűsítve Kapitány fogja meghatározni, hogy a Tisza hogyan közelítse meg az energiaszektort.

Ezek persze csak tervek, ahogy a Tisza körül minden. Eddig biztosan csak azt tudjuk, amit a Fidesz képvisel, ez pedig rendkívül letisztult: első a magyar emberek érdeke. Pont ezért a legolcsóbb az egész Európai Unióban Magyarországon a rezsiköltség. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis nem engedett Brüsszel nyomásának, megállapodott előbb Donald Trumppal, majd Vlagyimir Putyinnal, aztán Recep Tayyip Erdogannal, hogy Magyarország továbbra is vehessen az olcsó orosz gázból, és az el is jusson Magyarországra, megtartva így a rezsicsökkentés intézményét.

Kapitány István illeszkedik a Tisza terveibe

Ahogy azt is tudjuk, hogy mi a Tisza terve:

ők mindent, és mindenkit meg akarnak adóztatni, kizárólag a bankoknak, és a multiknak akarnak kedvezni. Ebbe a képbe pedig tökéletesen illeszkedik az új igazolás.

Kapitány pályafutásának egyik korai állomása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra építve közvetített a magyar állam és nyugati cégek között, jelentős károkat okozva Magyarországnak. A Shell pedig aktívan részt vett az orosz energiahordozók kiváltását célzó, drága LNG-megoldások erőltetésében is.