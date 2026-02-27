Orbán Viktor ma Robert Ficoval egyeztet: "Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!"
Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani.
Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!
Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani.
Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!
A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
- olvasható Orbán Viktor bejegyzése a Facebookon, aki tegnap nyílt levéllel fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.
