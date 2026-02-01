Orbán Viktor: A kimaradáshoz gógyi kell

Orbán Viktor legújabb Facebook-videója is arról tanúskodik, hogy a háborúból való kimaradás záloga egyedül a Fidesz, a biztos választás pártja. A Tisza nem is akar, de nem is lenne képes nemet mondani Brüsszel háborús terveire.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a háborúból való kimaradáshoz gógyi kell, nem lehet abból csak úgy „legényesen” kimaradni. Ravaszság, ügyesség és tapasztalat nélkül Brüsszel azonnal belepréselni Magyarországot háború okozta szorult helyzetbe. Ennek csak Orbán Viktor tud nemet mondani.