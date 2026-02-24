Olyan kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, hogy az élőt is lefújta - Itt a drónkép!

A fotó 17 óra 36 perckor készült Tompán, Magyar Péter már a színpadon volt. Olyan kínos az alacsony érdeklődés, hogy Magyar Péter inkább nem is közvetíti élőben ezt az eseményt. Ráadásul ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli.