Olyan kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, hogy az élőt is lefújta - Itt a drónkép!
Sorra bukja el a fórumait. Múltkor Makón sem voltak rá kíváncsiak.
Deák Dániel értékelte Magyar Péter tompai fórumát. A politikai elemző képpel is bizonyította az érdektelenséget.
A fotó 17 óra 36 perckor készült Tompán, Magyar Péter már a színpadon volt. Olyan kínos az alacsony érdeklődés, hogy Magyar Péter inkább nem is közvetíti élőben ezt az eseményt. Ráadásul ezeknek a résztvevőknek a többsége is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.
Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli.
- elemezte a helyzetet Deák Dániel a Facebookon.
