Soha nem látott felvétel került ki az egymilliomodik Gondosóráról
További részletekbe avattak be minket.
Csütörtökön jelentette be Orbán Viktor a Facebookon, hogy ő adta át az ország egymilliomodik Gondosóráját.
Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik Gondosórát.
Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is!
- írta a videóhoz, amelyben most sosem látott felvételek kerültek napvilágra az átadásról.
