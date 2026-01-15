RETRO RÁDIÓ

Soha nem látott felvétel került ki az egymilliomodik Gondosóráról

További részletekbe avattak be minket.

2026.01.15.
Csütörtökön jelentette be Orbán Viktor a Facebookon, hogy ő adta át az ország egymilliomodik Gondosóráját.

Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik Gondosórát.


- írta a videóhoz, amelyben most sosem látott felvételek kerültek napvilágra az átadásról.

