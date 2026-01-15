Orbán Viktor: Egyetlen gombnyomás is életet menthet!
Már egymillióan használják a Gondosórát.
Már egymillió Gondosóra felhasználó Magyarországon!
- ingyenesen igényelhető
- minden 65 év feletti számára
- 0-24 órás diszpécserszolgálat
Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet!
- írta Orbán Viktor a Facebookra, aki az egymilliomodik Gondosórát személyesen kézbesítette a tulajdonosának.
