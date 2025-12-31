RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország egy kivételesen stabil európai ország

Két pilléren áll a magyar élet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 17:02
orbán viktor rendszer magyarország stabil

Magyarország egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez a két pillér, amin áll a magyar élet. Ezeket nem lehet feladni. 

Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amin nyugszik ma a magyar társadalom. Itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség. Itt szuverenitás van, családbarát politika, érdemalapú, teljesítményre épülő gazdaságpolitika és a családok tisztelete.

- írta Orbán Viktor a Facebookon.

