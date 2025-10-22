RETRO RÁDIÓ

Nézőpont Intézet: Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben

Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 17:28
felmérés közvélemény-kutatás kutatás

Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.

Forrás: Nézőpont Intézet
Forrás: Nézőpont Intézet

Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére. A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre.

Módszertan

Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 43 százaléka tartja Orbán Viktort a legalkalmasabb miniszterelnöknek, 30 százaléka Magyar Pétert, 5 százalék Toroczkai Lászlót, 3 százalék Dobrev Klárát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu