Nézőpont Intézet: Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben
Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.
Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.
Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére. A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt. A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre.
Módszertan
Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 43 százaléka tartja Orbán Viktort a legalkalmasabb miniszterelnöknek, 30 százaléka Magyar Pétert, 5 százalék Toroczkai Lászlót, 3 százalék Dobrev Klárát.
