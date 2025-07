Menczer Tamás: Magyar Péter az ukránok szennyesét mossa!

Friss videóval jelentkezett Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péternek üzent, időnként megidézve a Tisza párt elnökének szavait.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péternek üzent (Fotó: Menczer Tamás/Facebook)

„Magyar Péter az ukránok szennyesét mossa, és közben nemzeti minimumról beszél. Te beszélsz nemzeti minimumról, Peti? Te, aki a kényszersorozás során agyonvert Sebestyén József haláláról pontosan ugyanazt mondod, amit Zelenszkij?”

– kérdezi Menczer Tamás.

S hogy mit mondott Magyar Péter? Íme: „Egy egyéni magyar ember halálára kampányt építeni, szerintem nem ildomos, és én ebben nem szeretnék semmilyen módon részt venni.”

Majd így folytatja a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója:

„Te beszélsz nemzeti minimumról, akinek a kijevi útját egy ukrán kém, Tseber Roland Ivanovics szervezte? Te beszélsz nemzeti minimumról, aki ezt a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Zelenszkij emberét a testvérének nevezi?”

S valóban, ahogy a videóbejátszás is mutatja: „Tseber Roland, kárpátaljai magyar testvérünk” – mutatja be környezetének Magyar Péter Tsebert.

Menczer Tamás ezek után a nemzeti minimumra is reagál a Facebook-oldalán.

„A brüsszeli gazdáid támogatják a háborút és a kényszersorozást. A nemzeti minimum, Peti a következő. Egy. Az ukránok a kényszersorozást fejezzék be! Kettő, azokat, akik felelősek Sebestyén József haláláért, büntessék meg! És három, ott állunk Sebestyén József családja mellett. Ez a nemzeti minimum, és mi ennek megfelelően cselekszünk.”

Nézd meg a videót!