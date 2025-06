Orbán Viktor: A tét Magyarország energiaellátása

Tegnap elindult egy fontos csata Brüsszelben. A tét Magyarország energiaellátása. A tét nem kisebb, mint hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Zelenszkij közös tervétől, amellyel veszélybe sodornák Magyarország kőolaj- és földgázellátását, és az egekbe emelnék a magyarok rezsiköltségeit. Miről is van szó? Miközben a Közel-Keleten kitört háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgáz ára, Brüsszel mintha kifejezetten tetézni akarná a bajt. Mindenáron ki akarják tiltani az Európai Unió területéről az orosz energiahordozókat. Józan ésszel nem nehéz felmérni, hogy mi következik, ha ez megvalósul. Az elhibázott szankciós politika miatt Európa a versenytársainál már most is jóval drágábban jut energiához. Ha Brüsszel véglegesen kivezeti az orosz forrásokat, az azt jelenti, hogy elzárják a Magyarország kőolaj- és földgázellátását biztosító legfontosabb vezetékeket. Ez egy háború közepén hihetetlenül veszélyes. Mindezt most, a Közel-Keleten dúló háború árnyékában tenni egyenesen őrültség