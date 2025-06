Orbán Viktor: A Tisza és a DK Brüsszelt képviseli Magyarországon

A magyar kormányfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában reagált Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének szavaira, aki azt mondta, elege van abból, hogy „Orbán Viktor az európai polgárok fején táncol”. Manfred Webernek olyannyira elege van, hogy össze is dobtak gyorsan egy pártot, ezt Tisza Pártnak hívják, és be is jelentették, hogy itt új kormány jön, Brüsszel más kormányt akar Magyarországon, itt van a Tisza Párt, meg annak a vezetője – jegyezte meg Orbán Viktor. Hozzátette: Brüsszelben abban látják a megoldást, hogy nem meggyőznek bennünket vagy megállapodnak velünk, hanem el kell érni, hogy olyan kormány legyen, amely mindig úgy szavaz, ahogy Brüsszel akarja.

Orbán Viktor: A Tisza Párt meg a DK gazdáival kell vitatkoznom itt, Brüsszelben, velük szemben kell képviselnem a magyar érdekeket (Fotó: AFP)

„Ezért mondom, hogy én tegnap a magyar ellenzék gazdáival vitatkoztam. [...] A Tisza Párt meg a DK gazdáival kell vitatkoznom itt, Brüsszelben, velük szemben kell képviselnem a magyar érdekeket” – fogalmazott a miniszterelnök, kiemelve: a Tisza meg a DK csak a brüsszeliek megbízottjai, akik nem a magyarokat képviselik Brüsszelben, hanem Brüsszelt Magyarországon.