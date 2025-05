Friss bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője mindent megtesz azért, hogy Kollár Kinga ne legyen tagja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Szentkirályi Alexandra: Kollár Kingának mennie kell és ha rajtunk múlik, menni is fog! (Fotó: Purger Tamás / MTI)

„Elszámoltatjuk Kollár Kingát! Karácsony Gergely rádöbbent, hogy a törvény őt is kötelezi és megindította a Kollár Kinga elleni összeférhetetlenségi eljárást. Ezt mi kezdeményeztük a közgyűlésen, mivel a Tisza képviselője – brüsszeli szavai után –, elvesztette a magyar emberek közbizalmát. Hogy is lehetne úgy képviselni őket, ha közben a nekik járó források és fejlesztések ellen lobbiznak Brüsszelben?”

– teszi fel a költői kérdést Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. Majd így folytatja:

„Magyar Péterék pénzért és hatalomért lepaktáltak Brüsszellel, de így, idegen szívvel, nem lehet a nemzet fővárosát képviselni. Kollár Kingának mennie kell és ha rajtunk múlik, menni is fog!”