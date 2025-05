Rozsdás, a kisróka kalandozásai a természetben – mesesuli

Rozsdás, a kisróka kalandozásai a természetben

Egy felejthetetlen bábjáték, ahol is Rozsdás, a sokadik kistestvér véletlenül kiesik a rókalyukbók és kalandra indul. De nem is akárhogyan, hanem a gyerkőcök segítségével. Bekukucskálunk a hangyák világába, majd belesünk egy vakondlyukba és belebotlunk egy kerítésbe is! Miért van az ott? Mi lehet ez a fura hang a tyúkól körül? Csuda izgalmas, interaktív bábelőadásnak lehet részese, aki csatlakozik hozzánk és kalandra jön velünk!

Előadja: Rókus Zoltán

Időpont: május 18. (vasárnap), 11.00

Helyszín: Magyarság Háza Galéria (1051 Budapest, Nádor u. 17.)

Ingyenes