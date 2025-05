Budai otthonok és női identitások a két világháború közötti Magyarországon

Milyen volt az úri családok otthona, hogyan működött a háztartásuk, hová mentek sétálni és szórakozni? Mivel töltötte napjait a „nem dolgozó” úrinő? Az előadás konkrét példák segítségével ezekre a kérdésekre ad választ. Az első világháború után a középosztálybeli lakás fogalma átalakult, s ezzel párhuzamosan békebeli társnőikéhez képest a nők mindennapi élete, lehetőségei is megváltoztak. A dzsesszt táncoló úrileányok mellett feltűntek az egyetemekre járó és értelmiségiként tevékenykedő nők is. Az előadás azt mutatja be, mit gondoltak a régimódi és a modern lányokról a korabeli Budán, nekik pedig milyen kihívásokkal kellett szembenézniük.

Időpont: május 21. (szerda), 18.00

Helyszín: Virág Benedek Ház (1011 Budapest, I. kerület, Döbrentei utca 9.)