Vár a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum!

A Városi Tömegközlekedési Múzeum névre elkeresztelt ipartörténeti szakgyűjtemény 1992. július 14-én nyitotta meg kapuit először a nagyközönség előtt, a HÉV-vonal villamosításakor, 1914-ben épült kocsiszín épületében. Az öreg kocsiszínt felújították és átalakították, hogy megfeleljen legújabb rendeltetésének. A múzeum ma öt kiállítóteremmel, bemutatócsarnokkal, szabadtéri kiállító területtel várja a közlekedés iránt érdeklődőket.

Látogatóink számos fényképfelvétel és korabeli tárgyi emlék segítségével kaphatnak képet a magyar főváros közösségi közlekedésének kialakulásáról és fejlődéséről az első lóvasúti vonal 1866. augusztus 1-jén történt megnyitásától egészen a megépített- és tervezett metróvonalakig. Megismerhetik a mai BKV Zrt. jogelődjeit, továbbá az egykori és mai Magyarország nagyvárosainak közlekedését, villamoshálózatát, járműveit. Bemutatjuk a vasutakat kiszolgáló infrastruktúra, a pálya- és felsővezeték építés, -fenntartás, a távközlés és az áramellátás műszaki emlékeit és eredeti helyén tekinthetik meg a szentendrei régi kocsiszín egykori kovácsműhelyét. Külön terem foglalkozik a budapesti autóbusz- és trolibusz-közlekedés történetével. Látogatóink megismerhetik mind a korabeli jegyfajtákat és vállalati rangjelzéseket, mind a különféle járműalkatrészeket és berendezéseket. Mindezek mellett a múzeum mintegy 60 felújított járművel várja a régi korok szerelmeseit. Nem csak gyerekek számára jelenthet élményt, hogy a kiállított járművek egy részére fel is szállhatnak.



Az elmúlt években mind a hazai, mind a külföldi látogatók és szakmai csoportok előtt egyre népszerűbbé vált a múzeum. Részben emiatt is az állandó kiállítások mellett időszaki kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket, a legkisebbekre a gyereksarok kialakításával gondoltunk. Nagy igényt elégítünk ki múzeumi boltunkkal, ahol a városi közlekedés relikviáit és egyéb közlekedéssel kapcsolatos ajándéktárgyakat vásárolhatnak látogatóink.



A gyűjtemény sokakban nosztalgiát ébreszt - még ha a századfordulós, békebeli villamosokkal nem is utaztak -, sokan láthatták nap, mint nap azokat a járműveket, melyek a hatvanas-hetvenes években olyannyira meghatározták a budapesti utcaképet.