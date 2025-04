Hallgasd meg Mijahara Jurie zongorajátékát!

Műsor:

- Akutagava: La Danse

- Beethoven: Asz-dúr szonáta, Op. 110

- Chopin: f-moll zongoraverseny, Op. 21

(közreműködik: Marika Murata)

Yurie Miyahara az Okinawa Prefectural University of Arts mesterképzésén diplomázott 2020-ban. 2022 augusztusában érkezett Magyarországra, majd egy év részképzés után felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol jelenleg a mesterképzésben vesz részt. Tanárai Báll Dávid, Borbély László, és Nádor Györgytől is vesz órákat. 2024 márciusában részt vett a Tavaszi hangok hangversenyen a Zeneakadémia Solti termében. 2024 novemberében szólóestet adott Japánban a Hanamizuki Ongakuin & HALL magánakadémia és koncertterem szervezésében. Diplomakoncertje, melynek műsorát az Ötpacsirta Szalonban is is előadja, 2025 május 2-án lesz a Zeneakadémia Solti termében.

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: április 14., 18.00

Helyszín: Ötpacsirta utca 4., Budapest 1088