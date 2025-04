A Történetőrzők és a Felejtés űrnője

A Központi Könyvtár ingyenes családi napjainak sorában egy újabb különleges program ígérkezik 2025. április 5-én szombaton 10 és 16 óra között.

Fotó: facebook

Mi történne, ha a mesék, festmények és zenék hősei eltűnnének a saját történeteikből?

Egy varázslatos könyv váratlanul felnyílt a könyvtárban, és kisodorta hőseinket a saját világukból. Most itt bolyonganak, de nem emlékeznek, kik is ők valójában. A mese, a festmény, a dallam – mind eltűnt, mintha soha nem is létezett volna.

A ti küldetésetek: segítsetek megtalálni az elveszett hősöket, és állítsd helyre a történeteiket!

Állomásról állomásra haladva rejtvényeket kell megfejtenetek, és végül vissza kell vezetnetek a karaktereket a saját meséjükbe, festményükbe vagy zeneművükbe.

De vigyázz! Nem mindenki akarja, hogy sikerrel járjatok…

Egy titokzatos alak, a Felejtés Úrnője azt szeretné, ha a történetek elhalványulnának és örökre eltűnnének. Ő az, aki megnyitotta a mágikus könyvet, és csapdákat állított az utatokba. Az ő célja, hogy a világ elfelejtse a meséket, a festményeket és a zenét.

Vajon sikerül visszaállítani a történetek rendjét, vagy a Felejtés Úrnője győz? A döntés a ti kezetekben van!

Kisebbek és nagyobbak egyaránt izgalmas kihívásokkal találkoznak: rejtvények, zenei kihívások, mozgásos játékok és kreatív feladatok várják őket, hogy a meséket, festményeket és zenéket megmentsék a feledéstől.

A programról:

Kiknek ajánljuk?

4-10 éves gyerekeknek és családjaiknak. Ovisoknak mesés állomások, kisiskolásoknak izgalmas nyomozás és művészeti kalandok!

Mennyi időt vesz igénybe?

60-90 percet. Már nyitástól lehet játszani, de mivel a könyvtár szombaton 16 órakor bezár, így érdemes legalább ennyivel zárás előtt érkezni.

Kísérőprogram: 10:30-tól Daloló könyvtár a Zenei Gyűjteményben (8. emelet)

A programokról érdeklődni a [email protected] e-mail címen lehet (a programokra regisztrációt nem kérünk).

Időpont: április 5., 10.00-16.00

Helyszín: VIII. Szabó Ervin tér 1. (bejárat a Reviczky utca felől)