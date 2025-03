Sakura ünnep a Füvészkertben - ha esik is!

"Eső esetén a legtöbb foglalkozás bent lesz megtartva! (amelyiknél ez lehetséges)

Kérjük öltözzenek az időjárásnak megfelelően és hozzanak esernyőt!

Fotó: facebook

Az ELTE Füvészkertben már sok éve hagyomány az évente megrendezett Sakura ünnep, amely mindig a japán cseresznyefa virágzáshoz, Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Ilyenkor, amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a Füvészkertben, a látogatók – a japán szokásokhoz hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetnek a kertben, gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában.

A hétvégi programokon a japán kultúra nagyon sok különleges és érdekes formában mutatkozhatott be. 2025-ben is lesz japán nyelvóra, japán zene, japán harcművészeti –és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, haiku verseny, ikebana kiállítás és workshop is."

A részletes program honlapunkon olvasható:

www.fuveszkert.org

Nyitva tartás: 9h-18h.

Időpont: március 29. - április 6.

Helyszín: ELTE Füvészkert (Budapest, Illés u. 25, 1083)