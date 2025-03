Különös tájakon: New York - az útikönyveken túl

New York City, a világ kereszteződése, ahol minden utcán és minden sarkon egy új világ vár felfedezésre.

Fedezzük fel együtt a kevésbé ismert helyeket, a titkos művészeti galériákat és azokat a kis közösségeket, amelyek a metropolisz szívverését adják.

Az előadás során túllépünk Manhattan csillogó felhőkarcolóin és bepillantunk a város sokszínű kerületeibe:

– Brooklyn szívében az ortodox zsidó közösség élete még ma is őrzi azokat az ősi hagyományokat, amelyeket Szatmárból hoztak magukkal az új világba.

– Pár utcával arrébb a negyed kontrasztját már a williamsburgi hipszterek és trendszetterek adják.

– Felemelő goszpel misére megyünk Harlembe, ahol a jazz és a szabadságjogok története keveredik.

– Betekintünk egy ír katolikus bevándorló család egykori otthonába és felkeressük a New Yorkba szállított afroamerikai rabszolgák sírjait is.

– Az átalakított repülőtéri terminálon a hidegháborús időszak modern hangulatát tapasztaljuk meg.

Előadó: Gyémánt Balázs – hivatásos világutazó, utazóblogger, idegenvezető

Ez az előadás nem csak egy élménybeszámoló, hanem meghívás arra, hogy lépjünk túl a jól ismert látványosságokon és merüljünk el New York mélyebb rétegeiben. Balázs segítségével felfedezheted azokat a kincseket, amelyeket eddig az útikönyvek figyelmen kívül hagytak.

Az előadóról: Gyémánt Balázs hivatásos világutazó. Utazóbloggerként és idegenvezetőként több, mint 100 országban járt. Élt az USA-ban és tanult Angliában, Németországban, Spanyolországban és Ausztriában. Idegenvezetőként főleg Észak-Amerikát járja be és utasszállító hajókon szeli a világ tengereit Izlandtól Japánon és a Panama csatornán át Tasmániáig.

Belépő: 1 500 forint

Regisztráció szükséges: [email protected], vagy telefonon: +36 1 375 6249

Az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Időpont: március 19. 18.00

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest, Korona tér 1, 1036)