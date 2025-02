Kortárs filmklub: Hogyan szexeljünk

Filmvetítések előtt bevezetőt mond: Horváth Tibor

Fotó: Facebook

Hogyan szexeljünk

(görög-angol dráma, r.: Molly Manning Walker, 98 perc, 2023. 16+)

Molly Manning Walker rögtön első filmjével a 76. Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját nyerte el, teljesen megérdemelten: a How to Have Sex az első perctől fogva olyan hatalmas energiával dübörög, akár egy felpörgött tinédzser. Az alkotás autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen, már-már szabályok nélküli életét, míg a csillogó felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatottságának legmélyére ás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliában veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát.

Belépő: 1500 forint (helyszínen váltható)

Időpont: február 12. 18.00

Helyszín: Vigyázó Sándor Művelődési Központ (Budapest, Pesti út 113, 1173)