Gyémánt Bálint gitárjátékára a kísérletezés, a határok tágítása jellemző, legyen szó Harcsa Veronikával közös munkáiról vagy saját projektjéről. A gitárművész aktuális zenei elképzeléseihez mindig igyekszik megtalálni a legmegfelelőbb partnereket. Ezen az albumon Szabó Dániel Ferenc dobos és Bartók Vince basszusgitáros a társai.

Fotó: Facebook

„Mindig annyi minden érdekelt és nyújtott örömet számomra, hogy nehéz lenne egyetlen zenei irányt definiálnom akár a pályám, akár a most megjelenő lemez kapcsán. Volt idő amikor küzdöttem ez ellen, de az "egységesítés" inkább gúzsba kötött, mint felszabadított volna. Az alkotói utam jelen szakaszában éppen azt sikerült realizálnom, hogy nem félek egy album eklektikusságától, hiszen az előadók egységesítik és legitimizálják azt. A Vortex of Silence tartalmaz lírai és rockos megszólalásokat, de szerintem a népdalfeldolgozásunk is organikus részét képezi az egésznek” – meséli Bálint. A dalok személyes történeteket örökítenek meg. „Az elmúlt néhány évben rengeteg minden történt velem. Életem legnagyobb emberi és szakmai kihívásaival szemben igyekszem megfelelni. Amennyire az élet engedi, igyekszem gyakorolni, hogy minél gazdagabban tudjam kifejezni magam a saját hangszeremen, miközben a Zeneakadémia oktatójaként felelősen szeretném a rám bízott fiatal művészek szakmai fejlődését segíteni. A legfőbb vágyam pedig apaként helytállni. A Vortex of Silence a pillanat megéléséről, az elmélyülés fontosságáról szól. Abban bízom, hogy nem maradok le egyetlen fontos momentumról sem az életemben, sem az előadóteremben, a színpadon vagy a játszótéren.”

A lemez a német Jazzhaus Kiadó gondozásában jelenik meg, a megszokott digitális platformokon kívül 180 grammos vinyl korong formájában is elérhető lesz. A nemzetközi színtérre való kilépés pedig más dimenzióba emelheti a produkciót. Ennek első lépése áprilisban a Jazzahead, ahova Bálintékat közel 1000 jelentkező közül választották be a 16 zenekar közé, akik bemutatkozhatnak a fesztiválon. A Vortex of Silence lemezbemutató koncertje pedig 2024. február 16-án lesz a Müpában, ami egyben a Jazz Showcase nyitókoncertje is.