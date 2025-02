Antal Gábor trió akusztik TV-felvétel

"A 2016-ban, klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató, vagy éppen befejező fiatal zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes Antal Gábor Trió mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává vált. Eddig három albumot jelentettek meg: Whirl (2017), Storm Dance (2019), Walking on the Planet (2023).

Fotó: Facebook

A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Rendszeresen koncerteznek Magyarországon és külföldön egyaránt. Számos szakmai díjjal büszkélkedhet az együttes, melyek közül a legfontosabbak a 2017-es Jazz In The Park nemzetközi versenyen elnyert 1. díj, ugyanebben az évben a Magyar Jazz Szövetség combo versenyén és a 2018-as Laureate World-jazz versenyen nyert különdíj. A Trió 2018-ban (egyedüli instrumentális zenekarként) bekerült az NKA Hangfoglaló Program támogatott zenekarai közé, 2019-ben pedig elnyerte a Hangvilla-díjat is. Walking on the Planet című szerzeményük 2023-ban a 07. Magyar Klipszemlén arany díjat kapott. Kevesebb

Fontos: kérünk titeket, hogy a TV-felvétel miatt érkezzetek fél órával a kezdés előtt, hogy mindenki időben elfoglalhassa a helyét."

Időpont: február 12. 15.00

Helyszín: A38 Hajó (Budapest, Petőfi híd, 1117)