Úton Mayerling felé – Rudolf trónörökös tragédiája

136 évvel ezelőtt, 1889. január 30-án holtan találták Rudolf osztrák trónörököst a mayerlingi vadászkastélyban. Bár az udvar részéről mindent megtettek, hogy ne derüljön rá fény, nem lehetett titkolni, hogy a trónörökös mellett még egy holttest is volt: a tizenhét éves Vetsera Mária bárónőé. Annak ellenére, hogy mindketten írtak búcsúlevelet, már akkoriban is sokan megkérdőjelezték az önkezűséget. A tragédiát számos homályos és ellentmondásos részlet lengi be még ma is. Öngyilkosság? Gyilkosság? Összeesküvés? Ki vethetett véget a trónörökös és fiatal szeretője életének?

Évtizedekkel Rudolf halála után egy történész a mayerlingi tragédia rejtélyét kutatva beszélgetett Erzsébet királyné udvarhölgyével, és feltette neki a sokakat foglalkoztató kérdést: „…bármennyire együttérzek is a császárnéval, mégsem tudom felfogni, hogy egy anya, aki ráadásul oly mély érzésű, mint ő, hogyan nem tudhatta, mi bántja a fiát, és hogyhogy nem tudta, milyen tévutakon jár.”

Valóban nem szerzett tudomást az uralkodópár fiuk leromlott egészségi és érzelmi állapotáról? Minek vagy kinek lehetett köszönhető az, hogy a trónörökös a mayerlinghez vezető útra lépett?

Káli-Rozmis Barbara első könyve 2021-ben jelent meg Erzsébet királyné és a magyarok – Barátság vagy szerelem? címmel, és az olvasói szavazatok alapján elnyerte Az Év Könyve 2022 díjat a történelmi tényirodalom kategóriában. Második könyve, a Szenvedély a rang fogságában – Sisi baráti-családi körben 2023-ban jelent meg szintén a Helikon Kiadó gondozásában.

A bemutató végén lehetőség lesz az előadó köteteinek megvásárlására és dedikálásra is.

Jegyár: 2200 forint

Időpont: január 30., csütörtök, 18.30

Helyszín: Corvin Művelődési Ház (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/C)