Müpa Filmklub – Richly Zsolt: Háry János (1983)

Ha létezik animációs film, amelynek a Müpában bérelt helye van, akkor az a Háry János.

Az 1983-ban készült film ugyan a háromórás daljátékot mindössze egy órára rövidíti, ám így is vérbeli összművészeti produkcióként vonult be a történelembe: Kodály zenéjét Ferencsik János vezényli, az alkotás valódi néptáncosok bevonásával készült, kísérletezve közelít a népi kultúrához, és az animációs műfaj legendái állnak mögötte. Sikere csak a János Vitézéhez mérhető, amiben – érdemei mellett – nagy szerepe volt annak is, hogy ez volt az első, kifejezetten televízió számára készült egész estés animáció.

Magyar nyelven, felirat nélkül

A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés magyar nyelven zajlik.

Időpont: december 9., 19.00

Helyszín: Müpa Budapest (Komor Marcell utca 1., Budapest 1095)