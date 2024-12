Redő Júlia táncpedagógus 30 perces kisfilmje a táncba hívások íratlan törvényeiről és párkapcsolati helyzeteiről szól. Hogyan volt régen, és hogy történik napjainkban a táncalkalmakon egymás megszólítása. A vetítését követően Redő Julival beszélgetünk, és lehetőség lesz saját élmények megosztására is.

„Lenyűgöző, hogy mennyi emberi érzés: lelkesedés, öröm, megbecsülés, ugyanakkor szorongás, szégyen vagy beletörődés is övezheti ezt a helyzetet. A spontán megnyilvánulások és a közösség tudatosan elfogadott normái olykor régebben is szöges ellentétben álltak egymással. Tanulmány viszonylag kevés íródott a témáról. A Hagyományok Háza médiatárában azonban majd 300 példából válogathattam táncalkalmakon elkapott pillanatokból és a falusiak beszámolóiból. A filmben mai tizenéves lányok, fiúk, és már évtizedek óta táncházba járó férfiak és nők is mesélnek és beszélgetnek a személyes élményeikről. Hiszen ahogy a szüleink, nagyszüleink gondolkodtak egymás megszólításáról, abból van, ami tudatosan, de sok minden észrevétlenül is bennünk él. Hat a bensőséges kapcsolatainkra, arra, ahogy a vágyainkat és igényeinket, illetve a határainkat ki tudjuk fejezni. Azt gondolom ez a képességünk a boldogság és harmónia egyik kulcsa.”

Ingyenes program

Időpont: december 12. 18.00

Helyszín: Hagyományok Háza, Halmos Béla terem (Budapest, Corvin tér 8, 1011)