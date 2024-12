DokuMa - Betegség, gyógyulás a dokumentarista oldaláról

"A belső megéléseik megosztását, a betegségélmény feldolgozását, a gyógyító folyamatok elindulását is segítette a fotográfia esetükben. A beszélgetés során azt is elemezni fogjuk, hogy milyen falakat és tabukat kellett ahhoz ledönteni, hogy őszintén megoszthassák betegségük történetét fotóikon keresztül. Mennyire tudatosan vagy inkább intuitív módon viszonyultak a folyamathoz, a dokumentarista fotográfián túl milyen eszköztárhoz nyúltak, szükség volt-e metaforikus megközelítésre is? Hogyan fogadta a közönség a létrejövő képanyagot, a személyes tapasztalaton túl mennyire tudott általános érvényűvé válni a projekt? A vendégeink ezen az estén Kölcsey-Gyurkó Sára, Guba Veronika és Csontó Lajos lesznek. És aki már nem lehet velünk, de fontosnak tartjuk felidézni a munkáját, az Móricz-Sabján Simon, akinek Második élet című sorozata egy gyógyulástörténetet mutat be."

Beszélgetés Csontó Lajos, Guba Veronika és Kölcsey-Gyurkó Sára fotográfusokkal

Beszélgetőtárs: Kopin Katalin, a Capa Központ kurátora

Az eseményen a részvétel ingyenes.

Időpont: december 12., csütörtök, 18.00

Helyszín: Capa Központ, Rendezvényterem (Budapest, Nagymező u. 8, 1065)

A sorozat célkitűzése a hazai dokumentarista fotográfia hosszútávú kutatása és láthatóvá tétele. A DokuMa projekt során a magyar dokumentarista fotográfia fiatal és középnemzedékéhez tartozó alkotóinak fotóesszéit mutatjuk be egy-egy téma mentén. A beszélgetés során a szélesebb közönséget is beavatjuk a fotográfusok által végzett háttérmunkába, a koncepciótól az alkotói módszerig, a téma elindításától a megvalósításig nyomon követve egy-egy projektet.