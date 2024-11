PénteK13 – The BlackBirds: John&George Memorial Beatles Show

A The BlackBirds együttesre 2004-es megalakulása óta jellemző a Beatles munkásságához való tiszteletteljes és alázatos viszonyulás. A Beatles és általában a zene szeretete az, ami eredetivé és ilyen sikeressé teheti a produkciót.

Fotó: facebook

Az elegáns megjelenés, a korhű színpadi ruházat nem mímelés és utánzás: a fiúk ezzel is megtisztelik a Beatles emlékét, a The BlackBirds közönségét, és persze magát az előadást. A The BlackBirds nem dolgozza fel a dalokat, hanem eredeti formájukban, koncertszerűen adja elő őket. Teheti ezt azért, mert olyan együttes életművét mutatja be, amely még ma is érdekes, értékes, hiteles és aktuális. Ezért adják elő a fiúk a dalokat koncertről koncertre, és hiszik, hogy ennek a zenének, és mindezen túl az igényes „élőzenének” értéke, jövője és semmivel nem helyettesíthető varázsa van.

Belépődíj: Első szektor: 5500 forint, Második szektor: 4500 forint.

Időpont: november 15., 19.00

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (Budapest, József Attila tér 4, 1131)