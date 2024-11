Magyar albummm! #2 – Ivan and the Parazol: Budai Pop, vendég: Vitáris Iván, Balla Máté

Ha még emlékszünk, hogyan hallgattunk zenét, amikor csillogó fekete lemezeken Little Richard énekelt, akkor azt is tudjuk, mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak; zenehallgatásra dedikált időt, mély figyelmet, böngészendő szövegeket és emlékezetes borítókat. És még ennél is többet, mert a médium maga is hatott a dalszerzésre; már a kislemezek A és B oldal-jelzete felvetette a dalok prioritásának és sorrendjének kérdését, ami magával hozta az egész albumot szervező zenei vagy gondolati koncepció megszületését és alkalmazását. Egy lemez kézbevehető tárgy, ami erőteljesen formálja a személyes kapcsolatot a szerzőkkel és előadókkal is. A lemezhallgatás rítusát elevenítjük fel olyan hazai előadók albumainak közös meghallgatásával, amelyek valamilyen módon izgalmasan járultak hozzá a magyar könnyűzene történetéhez. A lemezeket a szerző vagy előadó jelentében, saját élményeinek felidézésével hallgatjuk meg a Magyar Zene Háza könyvtárban, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogattuk az albumokat, s amely a sorozat alkalmain így lesz egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza. Ezúttal az Ivan & The Parazol Budai Pop című albuma kerül lemezjátszóra, Horváth Gergely vendégei pedig Vitáris Iván és Balla Máté lesznek.

Fotó: Facebook

Mást vártam – nyitja Budai Pop című albumát az Ivan and the Parazol, amely egyike azon vezető zenekaroknak, amelyek a 2010-es években visszahozták a beat-hagyományt a magyar könnyűzenei színpadokra. Mi viszont, közönség, épp ezt a lemezt vártuk: a magyarul megszólaló, a klasszikus hazai beat, rock-hatások bennük való egybeérését és tovább élését, az itt és mostra reflektáló szövegeket, zsigeri riffeket és egészségesen szabad rock and roll attitűdöt.

Az IATP az első tíz évét – amely a tagok személyes húszas éveit jelenti – a határok nélküli ambíciók és a hozzá való dalok és lemezek elkészítésével töltötték. A zenekar második évtizedét azonban az első olyan albumukkal indították el 2021-ben, amelyen teljes egészében magyar nyelvű, karakteres dalok vannak. A privát és közéleti nehéz évek tapasztalatai tovább érlelték a produkciót, és a Budai Pop úgy lett maradandó tiszteletadás az elődök felé, hogy közben maga is tovább írta a közös történetet.