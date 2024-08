Salsa a Parkban - ingyenes buli, tánc!

A 2022 nyarától nagy sikerrel futó Salsa a Parkban táncos program idén is a Zene Háza Szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A Son tres tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Son tres tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, salsa, cumbia, reggaeton és más latin stílusokat játszák – ezúttal persze fókuszban a salsával!

Fotó: facebook

Guillermo Macsotay énekes és zenekarvezető, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait Venezuelában az ArsNova iskolában, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon végezte, különböző salsa és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként. Ma már nemcsak a latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is rendelkezik. Angel Miguel León Cruz, hosszú múltra visszatekintő kubai ütős, eredetileg az osztrák székhelyű, világszerte ismert Havana Son Clubban kezdte pályafutását, amellyel a kubai kultúrát képviselve járta be a világot. Aldober Acevedo, kolumbiai basszusgitáros, zeneszerző és zenész, hosszú karriert futott be olyan együttesekben, mint a Richie Ray és Bobby Cruz, valamint a Grupo Niche. Az 1990-es évek végén Ázsiába költözött, ahol Thaiföldön, Kínában és az ázsiai délkeleti régióban játszott, jelenleg Budapesten él. A trió Koloncsák Zsolt zongoristával is kiegészül ezen a fellépésen.

ének, gitár, trombita - Macsotay Guillermo

basszusgitár - Aldober Alcevedo

dob - Angel Miguel León Cruz

zongora - Koloncsák Zsolt



Ingyenes

Időpont: augusztus 25., 17.00-20.00

Helyszín: Magyar Zene Háza, Szabadtéri Színpad (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)