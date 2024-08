Hangszerbütykölő és kézműves foglalkozás gyerekeknek

„Idén filmzenékkel és Budapest egyik legszebb kilátásával vár a Panorama Classical!” – hirdetik a szervezők. „Képzeld csak el, hogy a Filozófusok kertjében felállított nyitott színpadon élvezheted a zenét, miközben a Budai Vár, a Parlament és a Bazilika panorámája tárul eléd!” – indítják be az ember fantáziáját. S ha mindez nem lenne elég: az esemény ingyenesen látogatható!

Augusztus 19.

13:00 - 15:00

Legendás koncertfelvételek a kivetítőkön

15:00 - 17:00

Hangszerbütykölő és kézműves foglakozás

17:00 - 18:00

Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara – Némafilmek zenéi

18:00 - 19:00

Hangszerbemutató és kézműves foglalkozás

19:00 - 20:30

Danubia Szimfonikus Zenekar

Filmzene Classic:

– Around the World in 80 Days (80 nap alatt a Föld körül) – Main Theme

– Alla Vienna – Walc z filmu Ziemia Obiecana (The Promised Land – Az ígéret földje)

– Star Trek – Main Theme

– Tango por una cabeza (Scent of a Woman – Egy asszony illata)

– Once Upon a Time in the West (Volt egyszer egy vadnyugat) – Main Theme

– Dallas – Main Theme

– Missisipi dream (Double Trouble – Nincs kettő nény nélkül)

– Lusta Dick trombitaszólója – (Macskafogó)

–- Game of Thrones (Trónok harca) – Main Theme

Helyszín: Filozófusok Kertje, Gellérthegy (Budapest, 1016)