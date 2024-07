Fellép Nora Brown és Stephanie Coleman duója

Nora Brown bendzsójátékos és Stephanie Coleman hegedűs duója 2017-ben mutatkozott be Brooklyn folkszínterén – és azóta is gyakran játszanak együtt, népszerű Tiny Desk-felvételt is készítettek, és 2023-ban közös lemezanyagot is, a Lady Of The Lake című EP-t, amelyet most Magyarországon is bemutatnak a Zene Háza Szabadtéri színpadán, egy ingyenes koncerten.

Fotó: Facebook

Nora Brown az észak-amerikai Appalache-hegység tradicionális amerikai folkzenéjét játssza, egészen fiatalon, hatéves kora óta ennek bemutatására esküdött fel. Eddig három saját nevén jegyzett albumot adott ki, amelyek mind szépen szerepeltek az amerikai bluegrass-listákon, valamint 2023-ban a Stephanie Colemannal közös EP-t.

Coleman az elmúlt két évtizedben olyan híres előadókkal is készített felvételeket és turnézott, mint az úttörő, kizárólag nőkből álló vonószenekar, az Uncle Earl. Nora Brown és Stephanie Coleman együttműködése már Brown debütáló albumán, a 2019-es Cinnamon Tree-n is hallható. Igazi tradicionális amerikai dallamok, az americana műfaj alapján jelentő, itthon ritkán hallható Appalachian folk szól két nagy tehetség tolmácsolásában ezen az estén.

Időpont: július 31., 20.00

Helyszín: Magyar Zene Háza (Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146)