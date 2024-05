Világjáró - Túrazsákkal Toszkánában

Az immár egy éve elindult, több részes előadássorozat vezetője Radics Tamás, aki 2015-óta foglalkozik túravezetéssel. Az utak során mindig nagy hangsúlyt fektet az ismeretterjesztésre, hogy az élmények mellé valami pluszt is tudjon nyújtani. És hogy miért is szereti ezt csinálni?

„Hivatástudatom mellett fontosnak érzem, hogy meséljek utazásokról, expedíciókról, természetről, az emberről és az élményekről motiválásképp és hozzájárulva ezzel az hallgatók jövőbeli emlékeihez.”

2022-ben Ugandába, Kis-Antillákra, Kirgizisztánba és Kárpátokba utaztunk, 2023-ban Grúziába, majd Nepálba, Madeirara, Erdélybe, Malájziába, végül Tanzániába , Felvidékre, Kaukázúsra és Marokkóba, 2024-ben pedig Indonéziába, Mexikóba, Iránba, Törökországba, Olaszországba és a Kárpátokba is ellátogatunk képzeletben.

Soron következő alkalom: május 28., 18.00 - Túrazsákkal Toszkánában

Toszkána Olaszország legizgalmasabb szeglete, ahol minden megtalálható, ami az aktív vagy passzív kikapcsolódáshoz csak kellhet. A Cinque Terre romantikus halásztelepülései túrabakanccsal is felfűzhetőek, amelyeket a Ligur-tengerre néző szőlőteraszokon elvezetett útvonalak tesznek lehetővé. Az épített örökség kedvelői is megtalálják a számításukat, hiszen a dombtetőkre épült egykori etruszk településeket is magába olvasztó Toszkán városok képei világhírűek, arról nem is beszélve, hogy ebben a történelmi régióba található Pisa, illetve a reneszánsz megszületésének helyszíne: Firenze is. És ha Toszkána?! akkor nem feledkezhetünk meg a kiváló borokról, sajtokról és szalámikról sem!

Időpont: május 28., 18.00

Helyszín: KMO Művelődési Központ és Könyvtár (1191 Budapest, Teleki u. 50.)