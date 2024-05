”Az állatok királya a kutya” - Márai Sándor az állatokról

Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató estjein nem pusztán részletek hangzanak el a Márai életműből, hanem különleges és alig ismert információkat tudhat meg a közönség az örökérvényű szerzőről.

Fotó: Róka László

Az író – városlakó lévén – sok-sok éven keresztül maga is kutyatulajdonos volt. Csutora című regénye ennek az életnek a fonákját mutatja be, pontosabban az emberi élet fonákságait egy kutyán keresztül. Az est Márai kutyához fűződő viszonyából született írásokon kívül számos, más állattal kapcsolatos írásból is válogat.

Közreműködnek:

Mészáros Tibor történész

Hirtling István színművész

Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész

Belépőjegy: 3500 forint

Időpontok: május 13., 19.00

Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.)