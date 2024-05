Anyák napi koncert a MÁV Szimfonikus Zenekarnál

Műsor:

Manuel Panella: El gato montes

Goltermann: Romance

Goltermann: Serenade

Joseph F. Lamb: Bohemia Rag

Jazz piece based on Laura

Scott Joplin: The Easy Winners

Offenbach: Harmonis du Soir

Andrew Lloyd Webber: I don’t know how to love

Piazzolla: Oblivion és Libertango

Puccini: Nessun Dorma

Fotó: Pracor01

A koncerten való részvételhez regisztráció szükséges a [email protected] e-mail címen. A regisztráció visszaigazolás után válik érvényessé.

Időpont: május 5., 11.00

Helyszín: MÁV Szimfonikus Zenekar Székháza (1097 Budapest, Péceli út 2.)