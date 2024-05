A Népzene Tanszék nyilvános kamarazene vizsgája

A kamarazene a Zeneakadémia egyik legfontosabb és legrégebbi hagyománnyal rendelkező tantárgya. A hallgatók minden szemeszter végén koncert formájában számolnak be a munkájukról. A tavalyi évhez hasonlóan ezt az eseményt – a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék közös rendezvényeként – idén is megnyitják a közönség számára is.

A program ingyenesen látogatható.

Időpont: május 24., 10.00-15.35

Helyszín: Hagyományok Háza, Átrium (Budapest, Corvin tér 8, 1011)