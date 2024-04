Tükröződések – koreai kalligráfia

A Munbangsau kalligráfia- és a Szumdamcse festőcsoport első közös kiállítása különleges élményt nyújthat mindazok számára, akik kíváncsiak az egyedi lüktetésű, fekete-fehér Hangul kalligráfiai írások és a hagyományos népi motívumokat művészi formába öntő, ezerszínű Minhwa festészet találkozására.



Közreműködők:

Munbangsau csoport – régi idők koreai kalligráfia művészetének magyarországi őrzői

A Távol-Keleten – így a Koreai-félszigeten is – királyi palotát, nemesi udvarházat, sőt egy sárral tapasztott viskót sem húztak fel anélkül, hogy kapujára, ajtajára, szobáiba ne függesztettek volna ki legalább egy, ecsettel gondosan papírra, faoszlopra vetett feliratot, ami szerencsét, bőséget kívánt a háznépnek. Ezt a szokást a modern Korea is őrzi, még ha újraértelmezett formai világba öntve is.

2016-ban alapított csoportunk, a Munbangsau („A négy kincs”) Magyarországon egyedülálló módon képviseli ezt a kivételes szépségű művészetet, mégpedig a hangul kalligráfia, azaz a koreai írás hagyományát ápolva.

Munkáinkat brokát tekercsekre, a hangul kalligráfia jelenleg művelt három stílusában írtuk, melyek: a XV. században megalkotott pánmoncse (판본체), a XVIII. századi királyi udvarban életre kelt „palotastílus”, a gungcse (궁체), illetve ez utóbbi folyóírásos változata, a hüllimcse (흘림체).



Szumdamcse csoport – a hagyományos koreai festészet képviselői Magyarországon

Szumdamcse („A lélek festménye”) csoportunk tagjai a Minhwa hagyományos festészet útján járó, legkiválóbb tanítványaink soraiból kerülnek ki. Célunk, hogy a tradicionális koreai festészeti kultúrát népszerűsítsük azok körében, akik szeretik ezt az egyedi szépségű művészetet, mind Magyarországon, mind pedig a világ minden más tájain.

Magyarországon többek között azon is iparkodunk, hogy a koreai kultúra képi örökségeit ötvözzük a magyar tradicionális festészeti hagyományokkal. A jövőre vonatkozóan rengeteg tervünk van, számtalan témában és számtalan megjelenési helyen.

A kiállítás megtekinthető: hétfőtől péntekig: 12.00–17.00 között

Koreai Kulturális Központ, 2. emelet; 1023 Budapest, Frankel Leó út 30–34.