„Memento homo” – Három képzőművész kiállítása

Cakó Ferenc a Magyar Képzőművészeti Főiskola alkalmazott grafika szakán szerezte diplomáját és már diákévei alatt több szakmai díjat is elnyert. A háromdimenziós animáció területén kezdetben báb- és gyurmafilmeket, sorozatokat, reklámokat rendezett és animált. (Sebaj Tóbiás és Zénó filmjei ma is népszerűek.) Első nagy elismerését 1988-ban az AB OVO című szobor-homokanimációs filmjével érte el, Cannes-ban BEST SHORT díjat kapott, emellett több nemzetközi filmfesztivál is fődíjjal jutalmazta. Gyakran kap felkérést filmfesztiválok zsűritagjaként, emellett animációs kurzusokat is tart. Filmkészítés mellett többnyire air-brush és olajtechnikával készült képeiből rendez rendszeresen kiállításokat itthon és külföldön egyaránt.

Csató Tamás az általános- és középiskolai tehetséggondozásnak köszönheti, hogy művészi pályára lépett. Gimnáziumi évei alatt Bíró Lajos és Félegyházi László festőművész oktatta, majd Gábri Albert festőművész magántanítványa lett. Azóta több városban volt kiállítása, köztük Budapest kiemelkedő galériáiban.

A mátészalkai származású Wild-Zentai Mariann mérnöki tanulmányokat folytatott és csak a korai harmincas éveiben ébredt rá végleg, hogy az önkifejezés számára legteljesebb módja a festészet. Feleség szerepben, 3 gyermek édesanyjaként, mint sokoldalú kortárs művész arra törekszik, hogy a határtalan intuíció vezesse alkotás közben. Képei központi témája a jelenlét, melyben az idő és tér kölcsönhatását kutatja.

„A kortárs művészetre való nyitottságot életünk egyik legnagyobb lehetőségének és eszközének tartom ahhoz, hogy egy tisztább, őszintébb társadalomba emelkedjen a nemesedni váló lélek” – vallja a művésznő.

Megtekinthető: április 25-ig hétfőtől szombatig 13-18 óra között. Vasárnap zárva!

Helyszín: Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ, Budapest, Stefánia út 34-36, 1143 Magyarország

A belépés díjtalan!