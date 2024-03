Békási mozi esték: Végzetes hazugságok

Robert Miller a New York-i befektető-mágnás 60. születésnapját ünnepli – első látásra ő a mintaképe az üzletben és családi életben egyaránt sikeres amerikai embernek. A színfalak mögött azonban Miller kétségbeesetten próbálja eladni birodalmát egy nagy banknak, mielőtt bárki rájönne, hogy csalással szerezte vagyonát. Egy végzetes hiba kényszerhelyzetbe hozza, és miután egy nyomozó gyanakvását is felkelti, Miller versenyfutásba kezd az idővel, és olyan döntés elé kerül, ami még saját, kétes erkölcsének határát is súrolja.

Fotó: facebook

Jegyár: 1200 forint

Időpont: március 10., 17.00

Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház (1039 Budapest Csobánka tér 5.)