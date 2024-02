Képek a világból – Nézd meg Radics Tamás fotókiállítását!

A Képek a világból című tárlaton Radics Tamás a kedvenc képeit mutatja be a nagyérdeműnek. Neve már ismerősen cseng a Kultszalon vendégei számára, hiszen világjáró előadás-sorozata kapcsán több alkalommal is járt már ott.

Radics Tamás hivatástudata mellett fontosnak érzi, hogy meséljen utazásokról, expedíciókról, természetről, az emberről és az élményekről, hogy ezzel is ösztönözze hallgatóságát álmaik megvalósítására.

Fotó: kulturalisszalon.hu

A kiállítás 2024. február 29-ig nézhető meg.

Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon (Budapest, Törpe u. 2, 1124)