SlowXmas 2023 - Lassulj le és töltődj fel az ünnepek előtt!

A Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca) és a Ráday Soho (Ráday utca) közös adventi kalendáriuma november 24. és december 24. között minden napra tartogat valamit az arra járóknak.

„A SlowXmas gondolata három utca együttműködésében, és a BUM közreműködésében fogalmazódott meg még 2017-ben, amikor is szerettünk volna olyan adventi programot nyújtani, amely a rohanásból kiszakítja az embereket és egyúttal a szeretteikkel közösen eltöltött minőségi időt ad számukra” – mondta el Király Gabriella, a BUM menedzsere. Hozzátette: úgy látják, hogy egyre többen csatlakoznak szívesen a kezdeményezéshez. A látogatottság alapján van is igény a lelassulásra, ezért is szervezik meg immár hatodik alkalommal ezt az egyhónapos eseménysorozatot több tucat résztvevővel és több száz programmal.

A Bevásárló és Tematikus utcákhoz 2023-ban csatlakozott a Margit-negyed is, akik idén számos programmal tovább színesítik az adventi kínálatot.

Program és részletek: www.bevasarloutca.hu/slowxmas