Jonas Kaufmann: It's Christmas - olasz koncertfilm

A koncertet a Salzburg melletti oberndorfi Csendes Éj-kápolnában forgatták, ahol 1818. december 24-én először adták elő Joseph Mohr és Franz Xaver Gruber Csendes éj című karácsonyi énekét.

Fotó: facebook



A koncertfilm alatt bepillanthatunk a salzburgi karácsonyi vásári forgatagba is, miközben olyan fülbemászó, ismerős, világszerte népszerű dallamok vidítanak jobb kedvre bennünket, mint az Adeste fidelis, O Come vagy a Stille Nacht; majd következnek az amerikai ünnepi kedvencek, mint például a Let It Snow!, a Winter Wonderland vagy éppen a White Christmas; továbbá a hagyományos német karácsonyi dalok, mint az Ihr Kinderlein kommet és a Kling, Glöckchen.

Időpont: december 25., 17.00

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest, Rákóczi út 21, 1088)