Gondtalan órák - a legszebb karácsonyi dalok koncertje

A keresztény ünnepek közül mindig is az egyik legszebb volt Jézus születésének ünnepe, ami számos zeneszerzőt ihletett meg már évszázadokkal ezelőtt is. A koncerten népszerű karácsonyi dallamok szólalnak meg a klasszikus zene, a pop és a jazz világából, melyek a szeretetteljes ünnep fényét hozzák el a rövid nappalokkal teli télbe, hogy „ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz, egy új világ, hol teljesül, mit vársz…”

Fotó: facebook

Élőben kísér a GondaMusic Band.

A műsorban elhangzó dalok:

A szeretet ünnepén (Szekeres Adrienn)

A szürke patás (Zséda)

Add tovább (Csondor Kata)

Ajándék (Bereczki Zoltán - Szinetár Dóra)

All I Want For Christmas is You (Mariah Carey)

Ave Maria (Wolf Kati)

Bűvös éj (Polar Express)

Csendes éj (traditional)

Hát boldog Karácsonyt (John Lennon - Happy Christmas (War Is Over)

Have Yourself A Merry Little Christmas (Frank Sinatra)

It's Beginning To Look A Lot Like Christmas (Michael Bublé)

Jingle Bell Rock (Bobby Helms)

Karácsonyi álom (Wolf K./Szekeres A./Pély B./Roy)

Last Christmas (Wham)

Legyen hó!/Let it go (Jégvarázs/Frozen)

Let Is Snow! (Dean Martin)

O Holly Night (traditional)

Santa Claus Is Coming To Town (Michael Bublé)

Szent Karácsony eljött (traditional)

Ünnep (Piramis)

White Christmas (Bing Crosby)

Délután zenél a Pódium bárban a Sétahajó Zenekar.

Belépő: 2500 forint

Időpont: december 19., 10.30

Helyszín: Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ, Színházterem (Budapest, Stefánia út 34-36, 1143)