Barokk advent - Bach és Buxtehude kantáták

Műsor:

Buxtehude: Das neugeborne Kindelein, BuxWV 13

J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61

Buxtehude: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BuxWV 78

Buxtehude: Jesu, meines Lebens Leben, BuxWV 62

Fotó: zeneakademia.hu

Szünet

J. S. Bach: Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150

Buxtehude: Befiehl dem Engel daβ er komm, BuxWV 10

Buxtehude: Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, BuxWV 41

Ella Smith (szoprán), Szutrély Katalin (szoprán), Balogh Eszter (alt), Bárány Péter (kontratenor), Komáromi Márton (tenor), Megyesi Zoltán (tenor), Borka Ákos (basszus), Melkovics Zoltán (basszus)

Purcell Kórus, Orfeo Zenekar

Vezényel: Vashegyi György

Bach a legnagyobb, tartja a közgondolkodás. Ezért aztán ritkán esik szó arról, kiknek a műveit tanulmányozta, kikre nézett föl. Fia, Carl Philipp Emanuel az életrajzíró Johann Nikolaus Forkel kérdésére válaszolva Froberger, Kerll, Pachelbel, Frescobaldi neve mellett Buxtehudét is említi. Valóban: a dán származású, s az észak-német Lübeckben egyházi muzsikusként szolgálatot teljesítő, Bachnál mintegy fél évszázaddal idősebb Dieterich Buxtehude több szempontból is „példaképe” lehetett az akkor még Arnstadtban szolgáló, fiatal Bachnak – sőt, Handelnek és Matthesonnak is. Ők ugyanúgy meglátogatták a náluk idősebb mestert, mint Bach, aki gyalog tette meg a találkozás kedvéért az Arnstadt és Lübeck közötti 400 kilométeres utat.

Bach-monográfiájában Christoph Wolf úgy fogalmaz: Bach számára Buxtehude „a saját lábán megálló zeneszerző eszményét” előlegezte meg, sőt „apafigurát” képviselt. A felhangzó Buxtehude-kompozíciók a zeneszerző műjegyzékében mind kantátákként szerepelnek, ám izgalmas megfigyelni, milyen jelentős a terjedelem, a hangvétel, a tagolódás különbsége, amely Buxtehude és Bach kantátái között megmutatkozik. Az estén fellépő két együttes a magyarországi historikus előadói gyakorlat két meghatározó jelentőségű műhelye. Mindkettőt Vashegyi György alapította több mint három évtizede, és máig az ő vezetésével működnek.

Jegyár: 2 600, 3 900, 5 300, 6 500 forint

Időpont: december 12., 19.30

Helyszín: Zeneakadémia, Budapest, Liszt Ferenc tér 8, 1061