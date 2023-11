Ventoscala Sinfonietta: Fehérlófia - Hangszerismertető zenejáték

A Fehérlófia az egyik legismertebb és egyben legarchaikusabb magyar népmese. Évszázadok óta adódik szájról szájra, hiszen olyan sok bölcsességet, tudást rögzít, ami koroktól függetlenül érdekes és érvényes mindenki számára.

Fotó: facebook

Dobszay-Meskó Ilona, kortárs zeneszerzőnő és Tarr Ferenc, szövegíró ezért is döntött úgy, hogy ebből a csodálatos meséből modern hangzású zenejátékot készít. Céljuk egyrészt ezt az izgalmas történetet hitelesen, a mai ember számára is érdekes módon előadni, ugyanakkor céljuk az is, hogy a legfiatalabbak a darabot hallgatva kedvet kapjanak a klasszikus zene hallgatásához.

Ebben segíti őket az előadó, az ország legjobb zenészeiből álló Ventoscala Sinfonietta, az előadást kísérő diavetítés, mely Maróti Réka és Kosztándi Orsolya különleges grafikáiból áll, valamint egy játékos bevezető a műsor elején, ami röviden megismerteti a közönséget a darabban szerepet játszó hangszerekkel.

Jegyár és egyéb részletek itt olvashatók.

Időpont: november 25., 10.30

Helyszín: Magyar Zene Háza, Koncertterem