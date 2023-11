Rejtélyes történelem – Hétköznapi élet az oszmán hódoltság idején

A Rejtélyes történelem című sorozat kevésbé ismert vagy ismertnek vélt, de sokszor tévhitekkel övezett történeti témák nyomába eredve vizsgálja a magyar múlt egyes kérdéseit.

Fotó: Facebook

A novemberi est meghívott vendége Akın Burak, a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. Fő kutatási területe az Oszmán birodalom és a hódoltság kori Magyarország története, különös tekintettel az Egerben letelepedett muszlim alattvalók áttérése a keresztény hitre.

A 150 évesnek nevezett oszmán uralom időszakát, az ország három részre szakadását leginkább az ismétlődő csaták, harcok időszakaként ismerjük. Nem is ok nélkül, ám nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a meg-megújuló háborúk között békésebb időszakok is voltak. A beszélgetés során a hódoltsági hétköznapi életre, a kényszerű, de létező együttélés hétköznapjaira fókuszálunk.

Milyen volt a hódoltsági területen, így Budán a hétköznapi élet? Hogy éltek itt az oszmán birodalom képviselői és mi történt azokkal, akik Buda vagy más várak visszafoglalása után nem akarták elhagyni megszokott, már otthonuknak tekintett lakóhelyüket?

A Rejtélyes történelem következő alkalmán ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Időpont: november 7. 19.00

Helyszín: Várkert Bazár, Testőrpalota, Vetítőterem