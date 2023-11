Otthon a könyvtárban – Családi nap

A Könyvfőváros keretében, az Otthon a Könyvtárban programsorozaton belül családi napot szervez a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ugocsa utcai Könyvtára (1126 Budapest, Ugocsa utca 10.). Időpont: november 18., szombat, 9–16 óráig.

Fotó: Facebook

Egész napos programok:

9:00–16:00

Budapest Óriás Puzzle

Minden, Budapesthez és irodalomhoz kötődő kérdésre adott helyes válasz után felkerülhet egy kerületet jelképező puzzle-darab a helyére. Ez az izgalmas játék egyénileg vagy akár csapatban is játszható.

Mesehősök nyomában – könyvtári hétpróba. Kolodkó Mihály mesefigurákat ábrázoló miniszobraival kapcsolatos játék gyerekeknek, melynek során izgalmas keresgélős, nyomozós feladatokat oldhatnak meg a könyvtárban.

Irodalmi/helytörténeti kvíz. A nap folyamán egy helytörténeti kvíz kitöltésére is van lehetőség. A feladatsor 13+1 kérdést tartalmaz, melyet az érdeklődők online formában is elérhetnek a könyvtár Facebook-oldalán.

10:00–11:30

Vers és lélek

Ladányi Ágnes biblioterapeuta lélektöltő irodalomterápiás foglalkozása, melynek során egy választott vers alapján lehetősége nyílik a résztvevőknek arra, hogy beszélgessenek magukról, önmagukhoz fűződő viszonyunkról, emberi kapcsolataikról, a csoportnak köszönhetően pedig nem csak önmagukhoz, másokhoz is könnyebben kapcsolódhatnak.

10:00–12:00

Nem selejt! – Karácsonyfa-készítés könyvlapokból, karácsonyfa könyvekből

Ha szeretsz kreatívan újrahasznosítani, akkor megmutatjuk, hogyan lehet szétesőfélben lévő (használhatatlan) könyvből egyedi karácsonyi dekorációt készíteni! A könyvlapokból hajtogatott karácsonyfák trükkjének lényege néhány egyszerű (origami) hajtás, amit a könyv összes lapján meg kell ismételni, majd a két szélső papírlapot összeragasztani, és már kész is a fa, amit mindenki olyan színre festhet le, vagy díszíthet fel, amilyenre csak szeretné! Ez a gyönyörű papírból készült karácsonyi dekoráció nem csak azért remek, mert újrahasznosíthatunk vele egy használhatatlan könyvet, hanem azért is, mert rendkívül egyszerű is, így akár a kisebb gyerekek is elkészíthetik!

13:00–16:00

Könyvtársas – társasjáték-tanítás gyerekeknek

Dobble, Dixit, Jenga, Scrabble, Quoridor,…. csak néhány társasjáték, amit most ki lehet próbálni könyvtárunkban. Nem ismered a szabályokat? Nem gond! Most közösségi szolgálatos diákjaink szívesen segítenek, vagy akár játszanak is veled.

14:00

A Nemzeti Színház dívája: Bajor Gizi

Szebényi Ágnes színháztörténész előadása az idén 130 éve született színésznőről.

Bajor Gizi sztár volt. A szó legnemesebb értelmében. A színházi világ tündöklő csillaga a két világháború között. Élete, pályája, emberi kapcsolatai szorosan kötődtek a színházhoz. Vérbeli színésznő a színpadon is, de a civil életben is. E színes, izgalmas pálya megidézésére, továbbá a Németvölgyben ma is látogatható egykori villa történetének, a Bajor–Germán házaspár rangos szalonéletének fölelevenítésére vállalkozik a vetítéses előadás.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrációra személyesen a könyvtárban, illetve fszek1201@fszek.hu e-mailen keresztül is van lehetőség. A sikeres regisztrációról visszajelzést küldünk.