Daloló könyvtár – Kezdődjön zenével és könyvek között az élet!

A hangszeres zene és az énekszó mellett a ritmikus játékok megismertetése verseken és mondókákon keresztül valósul meg, amit nem csak gyermek, de szülő is garantáltan élvezni fog, hiszen a játék és a tanulás összefonódik. Az éneklés közösségteremtő hatása ősidőktől jelen van az emberiségben, ösztönös ez a fajta hangadás, ezért nem szükséges, hogy bármilyen zenei előképzettsége legyen a gyermeket kísérő felnőttnek.

Fotó: Facebook

A programon belül nincs kötelező elem, minden kisgyermek és szülő abban vesz részt, amiben szeretne. Ha a gyermek szemére a dallamok inkább álmot hoznak, az sem gond, hiszen az is pozitívan hat a lélekre. Az interaktív kikapcsolódás fejlesztő jellegű, mivel a gyermek hallási képességei kialakulóban vannak ebben a korban. A kísérő szülő, nagyszülő pedig elsajátíthat a helyszínen olyan játékokat és egyszerűbb dallamokat, amelyeket akár otthon is alkalmazni tud. Mindemellett a résztvevők könyvtári szolgáltatásainkat is igénybe tudják venni.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció és könyvtári tagság szükséges. Regisztrálni a dalolokonyvtar@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának és a gyermek(ek) életkorának megadásával.

Időpont: november 13. 10.30

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény, Budapest VIII, Szabó Ervin tér 1.

Időtartam: 45 perc