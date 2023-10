Samhain - Kelta halloween Aquincumban

"Fővárosunk területén a római hódítás előtt kelta eraviszkuszok éltek. Október végét a kelta naptár a nyár végeként tartotta számon, ekkor ülték meg Samhain ünnepét, amelyet a mai Halloween őseként lehet értelmezni. Annak érdekében, hogy a kelták szokásai és ünnepei jobban megismerhetővé váljanak, október utolsó napját idén is nekik szenteljük."

Fotó: Facebook

A programok jelentős részét zárt térben tartják.

Programok:

16:00-20:00 Kelta életmód- és viseletbemutató

16:00-22:00 Halloweeni kincskereső

16:30-21:00 Kézműves foglalkozások*: tökfaragás, kulcstartó, medál, fejdísz, mini oltár

16:30-21:00 Arcfestés*

16:30-17:15 ‘Élet a rómaiak előtt, alatt, után’ c. vezetés

17:00-21:00 Jóslás ogham kövekből

17:00-17:30 Horváth M. Attila: Kelta temetkezési szokások c. előadás

17:30-22:30 (Be)Szabaduló szoba**

17:30-18:15 Kurátori vezetés a ‘Feltárva! – avagy még mindig van új a föld alatt’ c. időszaki kiállításban

17:30-22:30 Almajóslás

18:00-18:30 Tündérek nyomában: Kelta mesék családoknak (mesemondó: Zalka Csenge Virág)

18:00-18:30 Beck Attila: Morrigan lányai – Nők a kelta hadikultúrában c. előadás

18:30-18:45 Kelta tűzpárbaj

19:00-19:20 Jelmezverseny

19:00-21:00 Skót táncbemutató és táncház

19:30-20:00 Eraviszkusz viseletbemutató

19:30-20:00 Láng az éjszakában: Kelta mesék felnőtteknek (mesemondó: Zalka Csenge Virág)

20:00-20:20 Szépségverseny faragott tököknek

20:00-21:00 Varkocs koncert

20:30-20:45 Kelta tűzpárbaj

21:00-21:20 Tűzzsonglőr bemutató

21:20-22:00 Fandyr koncert

22:00-22:30 “Kelta harcossá avatás és ünneplés”

Időpont: október 31., 16.00-23.00.

Jegyárak és egyéb részletek itt találhatóak.