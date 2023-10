Nyílt nap és kertmozi a Kisdiófa Közösségi Kertben

"Délelőtt 10.00 órától várunk benneteket a burjánzó, zöldellő, hűsítő kertben egy kellemes sétára, nézelődésre. Üldögélni is lehet az árnyákban és figyelni a méheket, a kert életét.

19.00 órától "Kertmozi" a zöld filmklub keretében, ezúttal a Together we című filmet vetítik le.

Fotó: Facebook



Szinopszis:

Az "Együtt Növekedünk" egy 40 perces dokumentumfilm, amely elmeséli egy virágzó (közösségi) központ inspiráló történetét, amely segíti és erősíti a helyi közösség ellenállóképességét növénytermesztéssel, varrással, javítással, megosztással – bármivel, amit csak elképzelsz. A Common Unity (Közösségi Egység) ezt csinálja!

Világszerte szembesülünk a lakáshiány, az élelmiszerbizonytalanság, társadalmi elszigetelődés, elmagányosodás és sok más hasonló problémával. Ráadásul a pandémia és a klímaváltozás sokrétű hatása jelenleg is folyamatban van. Hogyan tuduk a leginkább hatékonyan szembenézni ezekkel a kihívásokkal, és segíteni közösségeinknek ebben a gazdasági rendszerben való érvényesülésben, amely sokakat a szegénység csapdájában tart?

Az alapító, Julia Milne és csapata egy teljesen reprodukálható, adaptálható modellt hozott létre erős, összekapcsolt, ellenálló közösségek kialakításához - egy olyan modellt, amelyet Új-Zéland több ezer közösségében és a világ minden táján is alkalmazhatnának. Bizonyították, hogy lehetséges, és ez a film segít nekik elmesélni a történetüket."

A vetítés nyelve angol (angol felirattal).

Rendezte: Jordan Osmond

A gondolatébresztő film után szeretettel invitálunk egy közös beszélgetésre, Lazányi Orsi vezetésével.

Időpont: október 7., 10-18 óra között