Filmklub: Dér Asia - A magunk módjára üvölteni

"Lehet-e manapság a művészet “Tett”, akció, ami megváltoztatja a közéleti diskurzust? Mennyire tudja befolyásolni egy művész a társadalmat? Mit jelent nekünk ma a művészet, közösség, aktivizmus, függetlenség, siker? Mire számíthat egy független alkotó a 21. század Európában, ha kompromisszumok nélkül akar élni és alkotni? A film jelenkori és múltbéli metszeteket ütköztet, Kassák élete és kora értő megjelenítése mellett a mi korunkra is vonatkozó szemfelnyitó párhuzamok megmutatásával egységes alkotássá, logikusan felépített újszerű dokumentumfilmmé állnak össze. Kassák Lajos élete összeforrt a 20. század történelmi korszakaival: élt jobb és baloldali diktatúrákban, forradalmi időkben és háborúkban, sőt még demokráciában is, de minden korszakban tudott releváns reakciókat adni emberként és művészként is, elvei megtagadása nélkül. A magunk módjára üvölteni Kassák élettörténetének optikáján keresztül követi végig olyan kortárs közép-európai művészek sorsát, akik szintén a helyüket keresik a világban a politikai ideológiákkal szemben."

Szereplők: Balázs Eszter, Csunderlik Péter, Juhász Rokko, K. Horváth Zsolt, Denis Killian, Konok Péter, Ladik Katalin

Rendező: Dér Asia

A vetítést beszélgetés követi az alkotókkal.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. https://forms.gle/kjPQnQu7xi4amN9UA

Időpont: október 3., 19.00

Helyszín: MáraiKult (1013 Budapest, Krisztina tér 1.)